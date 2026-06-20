مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا تطالب بزيادة التمويل لمكافحة "إيبولا"

أكدت أكبر وكالة صحية في أفريقيا أنه يتعين على المسؤولين الأفارقة زيادة التمويل للاستجابة لفيروس "إيبولا" وتطوير لقاحات مضادة لتفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا، محذرة من أن القارة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على شركاء أجانب لتلبية احتياجاتها الصحية.

وذكر المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، الدكتور جان كاسيا، ان التفشي الحالي لفيروس "إيبولا" وهو الأسوأ على الإطلاق في هذه المرحلة ،وهو تذكير آخر لأفريقيا للاستثمار أكثر في قطاعها الصحي لتقليل اعتمادها على الشركاء الأجانب.