ترامب لا يعتبر "أنثروبيك" تهديداً للأمن القومي الأميركي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر شركة "أنثروبيك" تهديداً للأمن القومي، وذلك بعد أيام من اتخاذ إدارته خطوات لقطع وصول الأجانب إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة.

وفي مقابلة مسجلة مع موقع "أكسيوس"، قال ترامب إنه يعتقد أن أنثروبيك "تصرفت بمسؤولية كبيرة" بعد أن أمرت وزارة التجارة الأميركية الشركة، بقيادة رئيسها التنفيذي داريو أمودي، بالحصول على موافقة أميركية قبل السماح لأي مواطن أجنبي باستخدام نموذجي (Fable 5)، و(Mythos 5).

وأضاف: "لقد استجاب لنا بسرعة كبيرة، لأنكم تعلمون مدى المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك"، مشيراً إلى أنه التقى بأمودي ومسؤولين تنفيذيين آخرين في مجال التكنولوجيا على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، يوم الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن "أنثروبيك" وأمودي يشكلان تهديداً للأمن القومي، أجاب: "حسناً، ليس الآن. ولكن ربما قبل أسبوع".