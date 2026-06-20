"أكسيوس": ويتكوف في طريقه إلى سويسرا

قال مسؤول أميركي إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا، حيث يُتوقع أن تُعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

ومن المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الوفد الأميركي، على أن يشارك المبعوث جاريد كوشنر أيضاً في المحادثات، وفق "أكسيوس".

ولم يتضح إذا تم تحديد موعد جديد للمحادثات، أو إذا كان مسؤولون أميركيون آخرون في طريقهم أيضاً إلى سويسرا.