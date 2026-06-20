ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 933 منها 245 حالة وفاة

قال وزير الصحة ‌في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة.

وفي حديثه للصحافيين في ‌إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول الإصابات في التفشي ‌الحالي للمرض، قال الوزير ‌صامويل روجر كامبا إن 80 مريضاً تعافوا وغادروا مراكز علاج الإيبولا.

وقالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم ‌17 لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس في البلد.

وأصبح هذا التفشي، الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة، أحد أكثر أوبئة إيبولا تعقيداً في السنوات الأخيرة، وانتشر الفيروس الآن في 3 أقاليم، منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو الماضي، أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.