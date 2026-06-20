ترامب عن الطائرة الرئاسية الجديدة: الأكثر فخامة في العالم

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة "بوينج 747-8" التي ستستخدم كطائرة رئاسية أميركية جديدة، معلناً أن الطائرة "أكبر بمرتين تقريباً" من الطراز السابق.

قال ترامب أمام الطائرة، داخل حظيرة طائرات في قاعدة أندروز الجوية المشتركة: "تُعتبر هذه الطائرة الأكثر فخامة في العالم. عندما تم بناؤها، تم بناؤها بمستوى من الفخامة لن يُرى مثله مرة أخرى على الأرجح".

وتستعد الطائرة، التي أطلق عليها سلاح الجو اسم طائرة "الجسر VC-25B"، لبدء رحلاتها التجريبية الأولية، وذلك بعد عملية تحديث أميركية لتكييفها للاستخدام الحكومي. ومن المقرر أن تعمل الطائرة كحل مؤقت قبل تسليم أسطول جديد من طائرات بوينج في عام 2028.