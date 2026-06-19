تصادم قطارين وسط بريطانيا

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:

قالت شرطة النقل البريطانية، اليوم الجمعة، إنها ‌تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين في مدينة بيدفورد الواقعة بشرق إنجلترا، ⁠في حين توجهت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث وتعمل السلطات على تقييم الوضع.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد ‌في ⁠موقع الحادث على خط السكك الحديدية غلى الجنوب مباشرة من بيدفورد، ⁠وحثت الناس على تجنب المنطقة.
وذكرت شركة تيمزلينك أن جميع ⁠الخطوط بين لوتون وبدفورد متوقفة بسبب ⁠مشكلة يجري التحقيق فيها.

 

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