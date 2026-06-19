تصادم قطارين وسط بريطانيا

قالت شرطة النقل البريطانية، اليوم الجمعة، إنها ‌تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين في مدينة بيدفورد الواقعة بشرق إنجلترا، ⁠في حين توجهت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث وتعمل السلطات على تقييم الوضع.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد ‌في ⁠موقع الحادث على خط السكك الحديدية غلى الجنوب مباشرة من بيدفورد، ⁠وحثت الناس على تجنب المنطقة.

وذكرت شركة تيمزلينك أن جميع ⁠الخطوط بين لوتون وبدفورد متوقفة بسبب ⁠مشكلة يجري التحقيق فيها.