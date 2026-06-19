تصادم قطارين وسط بريطانيا
قالت شرطة النقل البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين في مدينة بيدفورد الواقعة بشرق إنجلترا، في حين توجهت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث وتعمل السلطات على تقييم الوضع.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد في موقع الحادث على خط السكك الحديدية غلى الجنوب مباشرة من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب المنطقة.
وذكرت شركة تيمزلينك أن جميع الخطوط بين لوتون وبدفورد متوقفة بسبب مشكلة يجري التحقيق فيها.
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