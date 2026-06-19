"توسلت إليّ فشعرت بالشفقة".. ترامب يتسبب بأزمة دبلوماسية مع إيطاليا بقصة "مختلقة" عن ميلوني

تسببت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بتوتر دبلوماسي بين البلدين بعدما قال لقناة تلفزيونية إيطالية إنها توسلت إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة الـ 7 بفرنسا.

وأعربت ميلوني عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات، مؤكدة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في اكس أنها مفبركة تماما، كما انتقدت الرئيس الأميركي على تعامله بتساهل وانصياع أكبر مع أعداء الغرب مقارنة بحلفائه القدامى.

وأضافت "تصريحات ترامب مختلقة بالكامل.. لا يسعني إلا القول إنه من المخيب للآمال أن لا يُظهر نفس الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير". ولفتت "هناك أمر واحد يجب أن يتذكره.. لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة قصيرة مع القناة الإيطالية، حيث بادره الصحافي بسؤال عن رئيسة الوزراء الإيطالية، ليرد قائلا "إنها على الأرجح سعيدة لأني تحدثت معها، رغم أنني لم أكن ملزما بذلك".

وأضاف، حسب ترجمة القناة التي اكتفت ببث نسخة مدبلجة دون الإفراج عن الصوت الأصلي، "أنها توسلت إلي لالتقاط صورة معها وكانت تريد ذلك بشدة"، مشيرا إلى أنه لم يكن ليقوم بذلك لولا شعوره "بالشفقة عليها".

ورغم أن مقاطع الفيديو من القمة في فرنسا أظهرت ميلوني وترامب في محادثة عميقة وهما يجلسان جنبا إلى جنب على أريكة صغيرة، إلا أن الرئيس الأميركي قلل من شأن اللقاء مدعيا أنه مجرد مجاملة.

ويبرز هذا السجال حجم الغضب الذي سببته تصريحات ترامب للحكومة الإيطالية، مما دفع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى الإعلان عن إلغاء زيارة كانت مقررة للولايات المتحدة في الـ 21 والـ 22 من يونيو المقبل. وأكد تاجاني "أن الكلمات الخطيرة والمسيئة التي أطلقها ترامب تجاه ميلوني تسيء إلى إيطاليا بأكملها، مما استدعى اتخاذ هذا القرار الفوري".

وكانت أظهرت لقطات مصورة من القمة في فرنسا ميلوني وترامب وهما في حديث عميق، إلا أن الرئيس الأميركي أوحى لاحقا بأنه كان فقط يجاملها بالحديث معها. في حين أن ميلوني كانت في السابق من أبرز الداعمين لترامب، وهي الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيبه عام 2025.

إلا أنها انتقدته لاحقاً بعد هجومه على البابا ليو الرابع عشر، بسبب إدانته للحرب على إيران، ما أثار رداً حاداً من ترامب، الذي اتهمها بأنها تفتقر إلى الشجاعة.