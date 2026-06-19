نواف سلام: لا مساومة على السيادة والدولة هي صاحبة القرار الوحيد في الحرب والسلم

أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، التزام حكومته القاطع بالدفاع عن سيادة البلاد، مشدداً على رفض المساومة على أي شبر من الأراضي اللبنانية.

وفي تصريحات تعكس توجهاً حازماً نحو تعزيز مؤسسات الدولة وإعادة هيبتها، رسم سلام خارطة طريق لعملية "استعادة الدولة"، موضحاً أنها لا تتم إلا عبر مسار متكامل يجمع بين تنفيذ الإصلاحات الشاملة وبسط سلطة الدولة على كافة المستويات.

كما وجه رسالة صريحة وحاسمة بشأن الملف الأمني والسيادي، مؤكداً أنه لا تهاون في مسألة حصر السلاح بيد القوى الشرعية. وشدد على ضرورة بناء دولة مؤسسات حقيقية تكون هي الجهة الوحيدة "صاحبة القرار في الحرب والسلم"، مع ضمان حصرية امتلاك السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.