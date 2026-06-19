القيادة المركزية الأميركية تؤكد استمرار عملياتها بمضيق هرمز وتشدد على حرية الملاحة

أكدت القيادة المركزية الأميركية التزامها بالبقاء في المنطقة، مشيرة إلى أن قواتها ستواصل عملياتها في منطقة مضيق هرمز لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. وشددت القيادة على موقفها الثابت بأنه يجب أن تتمتع كافة السفن بحرية الملاحة المطلقة في المضيق دون أي عوائق.

وفي مؤشر على استمرار حركة الملاحة بشكلها الطبيعي، أعلنت القيادة أن أكثر من 20 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز بأمان خلال ساعات الليل، وذلك عبر الممر البحري الواقع من الجانب العماني للمضيق.