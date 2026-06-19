سويسرا: إلغاء "محادثات الجمعة" بين أميركا وإيران

أعلنت وزارة ​الخارجية ⁠السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان ​من المقرر عقدها، اليوم، بين الولايات المتحدة وإيران ‌في منتجع بورغنستوك الجبلي بالبلاد.

وجاء البيان ‌بعد تصريح ‌متحدث ⁠باسم البيت الأبيض قبل ساعات ⁠بأن نائب ‌الرئيس الأميركي جيه.دي ⁠فانس ألغى رحلة ⁠كانت مقررة ​للقاء المفاوضين ⁠الإيرانيين ​في سويسرا، الجمعة، ​لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران ‌لإنهاء حربهما.

وأوضح البيت الأبيض أن الوفد الأميركي كان جاهزاً للمغادرة، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب ما وصفه بـ"ظروف لوجستية معقدة".