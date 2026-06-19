البيت الأبيض أكد أن الزيارة تأجلت بسبب "ظروف لوجستية معقدة"
سويسرا: إلغاء "محادثات الجمعة" بين أميركا وإيران
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها، اليوم، بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي بالبلاد.
وجاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا، الجمعة، لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء حربهما.
وأوضح البيت الأبيض أن الوفد الأميركي كان جاهزاً للمغادرة، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب ما وصفه بـ"ظروف لوجستية معقدة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news