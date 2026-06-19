فانس يعلن عدم السفر إلى سويسرا: خطط المحادثات مع إيران لم تحسم بعد

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عدم التوجه إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني الليلة، مرجعاً السبب إلى أن خطط المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي بعد.

وقال متحدث باسم فانس: "كما ذكر نائب الرئيس في مؤتمره الصحافي، فإن الخطط الخاصة بالمحادثات الفنية المقبلة لم تُحسم بشكل نهائي بعد".

وأضاف أن الوفد الأميركي كان مستعداً للمغادرة في أول فرصة متاحة.

وأوضح أن "الجوانب اللوجستية المتعلقة بهذه المفاوضات لم تكن يوماً سهلة أو قابلة للتنبؤ".

وتابع: "حتى هذه اللحظة، لن يغادر نائب الرئيس الليلة".