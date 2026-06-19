"أمن الدولة الاستئنافية" في الكويت: سجن كويتيين وكولومبي 3 سنوات لنشرهم مقطعاً يضر بالمصالح القومية

ألغت محكمة أمن الدولة الاستئنافية في الكويت، حكم الامتناع عن 3 متهمين (كويتيان وكولومبي) وقضت مجدداً بالحبس لمدة 3 سنوات، وفق صحيفة القبس الكويتية.

وكان المتهمون قد نشروا مقطع فيديو على مواقع التواصل يحتوي على سخرية واستهزاء بقوات الدفاع الكويتية أثناء فترة العدوان الإيراني على الكويت.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد أكدت أن ما فعله المتهمون يمس التقدير العام للدولة وتعليماتها الإرشادية ومبتغاها في حفظ الأمن والاستقرار العام لرعاياها، ويعد صورة من صور الإضرار بالمصالح القومية الوطنية للبلاد، لا سيما في ظل تلك الظروف غير العادية والتي تتطلب الجدية، مؤكدة في الوقت نفسه ان هذا السلوك قد تم عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بما يتيح تداوله بين عدد غير محدد من الأشخاص، فإنه يكون قد تجاوز حدود التعبير المشروع إلى مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية الوطنية للبلاد.