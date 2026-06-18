14 بنداً ترسم ملامح ما بعد الحرب بين واشنطن وطهران

وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تمديد وقف إطلاق النار بينهما، وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وبعد إعلان طهران توقيع ترامب ونظيره الإيراني لنص الاتفاقية.

يتضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، 14 بنداً والمعروف باسم مذكرة التفاهم.

البند الأول: إنهاء الحرب "على جميع الجبهات"

الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهم سيعلنون الوقف "الفوري والدائم" للعمليات العسكرية على "جميع الجبهات"، بما في ذلك لبنان.

البند الثاني: احترام "الشؤون الداخلية"

الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستحترمان كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

البند الثالث: إطار زمني لـ 60 يوماً قابل للتمديد

الولايات المتحدة وإيران تلتزمان بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.

البند الرابع: الولايات المتحدة ستُنهي الحصار

بعد توقيع مذكرة التفاهم، ستباشر الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري وأي "إزعاجات أو عوائق" مفروضة على الموانئ الإيرانية.

البند الخامس: مضيق هرمز

عند توقيع مذكرة التفاهم، ستقوم إيران بـ"اتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود" لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز - وبدون رسوم.

البند السادس: تمويل لإعادة إعمار إيران

الولايات المتحدة تتعهد، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بوضع "خطة نهائية متفق عليها" بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران.

البند السابع: إنهاء العقوبات

ستقوم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وجميع العقوبات الأمريكية التي فرضت بشكل أحادي.

لكن الجدول الزمني لرفع العقوبات لا يزال غير واضح.

البند الثامن: لا أسلحة نووية

وافقت إيران على عدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، واتفق الطرفان على التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران.

البندان التاسع والعاشر: "وضع راهن"

الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على الحفاظ على "الوضع الراهن" لبرنامج طهران النووي في الوقت الحالي، إلى أن يتم التعامل مع اليورانيوم المُخصب.

البند الحادي عشر: الأموال المجمدة

الولايات المتحدة "تتعهد بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود" للاستخدام الكامل فور توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتفق الطرفان بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات.

البنود من 12 إلى 14: آلية مراقبة، والمفاوضات النهائية

الولايات المتحدة وإيران ستعملان على إنشاء "آلية" تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي، رغم أنه لم يتضح بعد كيف ستبدو هذه الآلية عملياً.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم وبدء تنفيذها، ستبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.