عون: الاستقرار والأمن في لبنان مهمّان للمنطقة ولأوروبا

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الخميس أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمّان للمنطقة ولأوروبا.

وقال عون ، خلال لقائه اليوم مع وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني ، إن" الاستقرار والأمن في لبنان مهمّان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضاً، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان".

وأضاف :" وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية ليس فقط في الجانب الإنساني بل أيضاً في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد وينطلق في مسار النهوض".

وأشار إلى أن "مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساسي، قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان. لكن الحرب حصلت فأعاقت لفترة ما سبق وأطلقناه من إصلاحات فور تشكيل الحكومة".

وأعلن أن" لبنان ليس بحاجة الى مساعدات بل إلى استثمارات واللبنانيون في الاغتراب سيساهمون في نهوض وطنهم الأم، ونحن علينا أن نحضَّر لهم الأرضية اللازمة من الإصلاحات التي تشكَّل ضمانة هذا النهوض وتحضُّهم على العودة والاستثمار في وطنهم في مختلف المجالات".

وقال إن" ما نقوم به هو إعادة الثقة الخارجية بلبنان، الى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم".