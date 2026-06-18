وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستستأنف العمل العسكري إذا لم تف إيران بالتزاماتها

قال وزير الدفاع ​الأميريكي بيت هيجسيث ‌للصحافيين اليوم، إن الولايات المتحدة ​ستستأنف العمليات العسكرية ​وتعيد فرض الحصار إذا ⁠لم تلتزم ​إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق ​المبرم معها.

وقال هيجسيث في بروكسل عقب اجتماعه ​مع وزراء دفاع ​حلف شمال الأطلسي "أشار الرئيس ‌إلى ⁠أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا ​لم ​تلتزم ⁠إيران بما وعدت به ضمن ​الإطار الزمني ​المحدد ⁠لهذه المحادثات".

وأضاف "إذا لم تمتثل إيران، فنحن ⁠قادرون ​تماما على ​إعادة فرض حصار محكم".