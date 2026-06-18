وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستستأنف العمل العسكري إذا لم تف إيران بالتزاماتها
قال وزير الدفاع الأميريكي بيت هيجسيث للصحافيين اليوم، إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها.
وقال هيجسيث في بروكسل عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "أشار الرئيس إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات".
وأضاف "إذا لم تمتثل إيران، فنحن قادرون تماما على إعادة فرض حصار محكم".
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