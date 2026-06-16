فانس لـ"سي إن إن": مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة للغاية

قال ‌جيه.دي ​فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم الاثنين إن مذكرة ⁠التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ‌هي "وثيقة عامة للغاية"، وسيجري ‌العمل على تحديد ‌تفاصيل الاتفاق ‌خلال مفاوضات ‌لاحقة.

وأضاف فانس ​في برنامج ‌على ​شبكة ⁠سي.إن.إن "تبلغ مذكرة التفاهم... ​حوالي ⁠صفحة ونصف، ⁠لذا فهي ⁠وثيقة عامة للغاية".

وتابع "فيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين ‌علينا تسوية تلك الأمور ​خلال مرحلة المفاوضات الفنية".