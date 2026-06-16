فانس لـ"سي إن إن": مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة للغاية
قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم الاثنين إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي "وثيقة عامة للغاية"، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة.
وأضاف فانس في برنامج على شبكة سي.إن.إن "تبلغ مذكرة التفاهم... حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية".
وتابع "فيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية".
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