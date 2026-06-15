مقتل 28 شخصاً في حادثة سقوط حافلة

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، وذلك بعدما سقطت حافلة في واد في شمال إثيوبيا الاثنين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات عبر فيسبوك أن الحافلة، التي كانت متجهة من مدينة ديسي في إقليم أمهرة إلى العاصمة أديس أبابا، "سقطت في واد يبلغ عمقه نحو 100 متر".

وقال المسؤولون إن 28 شخصاً قُتلوا، فيما "تراوحت الإصابات بين طفيفة وخطيرة"، من دون تحديد عدد المصابين، خصوصاً وأن العدد الإجمالي لركاب الحافلة لم يُكشف.

وأظهرت صور نُشرت على صفحة السلطات المحلية عبر فيسبوك مركبة شبه محطمة على منحدر.

وتُعدّ حوادث السير شائعة في إثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث تعاني الطرق غالباً ضعف الصيانة.

ويأتي الحادث مكمّلاً لسلسلة حوادث مميتة في البلاد، من بينها حادث وقع في ديسمبر 2024 وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصاً بعد سقوط مركبة تقلّ موكب زفاف في نهر، في أسوأ حادث من نوعه خلال ربع قرن.