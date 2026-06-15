دعوة لمرونة ساعات العمل لإنعاش الاقتصاد الألماني

واصل رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، الدعوة إلى إصلاح قانون ساعات العمل، وذلك عقب قمة الإصلاحات التي عقدت في ديوان المستشارية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والنقابات.

وطالب السياسي، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، بمنح قدر أكبر من المرونة بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، الصادرة أمس: «في ما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية، فالأمر في الحقيقة يتعلق بحلول عملية للحياة اليومية، فإذا كتبت بريداً إلكترونياً يتعلق بالعمل في الساعة 11 مساء، فلن تكون مضطراً إلى البدء في الصباح الباكر بكتابة البريد الإلكتروني التالي».