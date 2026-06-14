السلطات الأميركية: وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في ميزوري وعددهم 12

أعلنت السلطات بولاية ميزوري الأميركية عن وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في الولاية وعددهم 12. وقالت دورية الطرق السريعة بولاية ميزوري في بيان إن القوات في مكان الحادث لمساعدة قسم شرطة بتلر ومكتب قائد شرطة مقاطعة بيتس. ووقع الحادث بالقرب من مطار بتلر التذكاري.

وقال جاستن إيوينج السيرجنت في دورية الطريق السريع في ميزوري إن الطائرة كانت تقل أشخاص يعتزمون القفز بالمظلات وقال إن المستجيبين لحالات الطوارئ تلقوا مكالمة تفيد بأن طائرة سقطت واشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 11:30 صباح الأحد.

وقال إيوينج إن المستجيبين لحالات الطوارئ تمكنوا من إخماد الحريق بعد وقت قصير من وقوع الحادث، ووصف المشهد بأنه "قاس".

وقال إيوينج: "لقد هبطت الطائرة في حقل مجاور للمطار، لكنني أعتقد أنهم أغلقوا الطريق كإجراء احترازي".

وكانت فرق من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية في طريقها إلى موقع التحطم بعد ظهر الأحد لإجراء تحقيق، وفقا لدورية ولاية ميزوري.

وقال دينيس جاكوبس، القائم بأعمال مدير المطار ومدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتس، إن الطائرة الخاصة كانت تديرها شركة "سكاي دايف كانساس سيتي".

وأضاف جاكوبس: "كانت الطائرة قد أقلعت للتو واتجهت يسارا" قبل وقوع الحادث. "في رأيي، أعتقد أنها كانت تفقد الطاقة، وكان قائدها يحاول الوصول إلى الطريق السريع والهبوط بالطائرة، لكنه توقف وسقط بمقدمة الطائرة واشتعلت فيها النيران".