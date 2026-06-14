ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران «إلكترونياً» خلال ساعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران «من المرجح» توقيعه إلكترونياً خلال الساعتين أو الثلاث ساعات المقبلة، في مؤشر إلى اقتراب واشنطن وطهران من خطوة دبلوماسية جديدة وسط توتر إقليمي متصاعد.

وأوضح ترامب، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، مساء الأحد، أنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت، محذراً من تداعيات أي تصعيد قد يعرقل مسار الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيرفع الحصار البحري المفروض على إيران «فوراً» في حال توقيع الاتفاق، في خطوة قال إنها ستكون مرتبطة مباشرة بإتمام التفاهم بين الجانبين.