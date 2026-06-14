"أمازون" تبدي مخاوف حيال نماذج ذكاء اصطناعي من "أنثروبيك"

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" ​إن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة ‌أمازون ​كان من بين قادة قطاع التكنولوجيا الذين عبروا خلال الأيام القليلة الماضية عن مخاوفهم لكبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن مخاطر أمنية في أكثر نماذج ⁠الذكاء الاصطناعي تطورا لدى شركة "أنثروبيك".

وتسلط مشاركة جاسي الضوء على الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها أنثروبيك الجمعة ‌بوقف أحدث نماذجها على مستوى العالم استجابة لأوامر تتعلق بالأمن القومي صادرة عن ‌إدارة ترامب.

وكانت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، ‌ومقرها سان فرانسيسكو، قد حذرت سابقا ‌من قدرات الاختراق ‌التي يتمتع بها نموذجها (ميثوس)، وأحجمت عن طرحه على نطاق ​واسع.

لكن أنثروبيك ‌أطلقت قبل ​أيام نسخة للجمهور باسم (فابل) ⁠قالت إنها مزودة بإجراءات حماية للأمن الإلكتروني.

وقالت أنثروبيك في منشور على مدونتها إن ​الحكومة ⁠أبلغتها ⁠بأنها تعتقد بوجود طريقة لتجاوز أحد إجراءات الحماية التي تحول دون استخدام النموذج في ⁠العثور على ثغرات تهدد الأمن الإلكتروني.

وأضافت الشركة أن إدارة ترامب أمرتها بمنع أي مواطنين أجانب، سواء كانوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها، من استخدام ‌أحدث نموذجين لديها وهما فابل 5 وميثوس 5. ورداً ​على ذلك، قالت أنثروبيك إنها ستعطل الوصول إلى النموذجين عالميا.

ولم تؤكد أمازون ما إذا كانت تحدثت إلى مسؤولين حكوميين ​بشأن نماذج أنثروبيك.