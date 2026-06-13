"أكسيوس": توقيع اتفاق أميركا وإيران إلكترونياً لأسباب لوجيستية

قال مسؤولون أميركيون ووسطاء إن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن تُوقَّع إلكترونياً، يوم غد الأحد، لأسباب لوجستية، وفق موقع "أكسيوس".

وأضافوا أن من بين الأسباب الرئيسية لاعتماد مراسم توقيع إلكترونية، حاجة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي يقود فريق التفاوض الأميركي، إلى التواجد في الولايات المتحدة، خلال وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا.