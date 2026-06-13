العراق يجدد إدانة الهجوم على محطة براكة ويؤكد تشكيل لجان للكشف عن منفذي الهجمات

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إدانة العراق للهجوم على محطة براكة للطاقة النووية، مؤكداً رفض بغداد القاطع لأي اعتداء يستهدف المنشآت المدنية والحيوية، وتمسكها بموقفها الرافض لتوسيع نطاق الحرب أو زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد حسين خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استعداد بلاده للتعاون مع دول الخليج عبر تشكيل لجان تحقيق متخصصة ومشتركة، للمساعدة في تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت عدداً من الدول الخليجية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".