وزير الطاقة الأميركي: سنعيد تدفق النفط "بإيران أو بدونها"

قال ‌وزير ​الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة إن نحو ⁠سبعة ملايين برميل من النفط تخرج يوميا ‌من الخليج العربي بمساعدة ‌الجيش الأميركي.

وأضاف خلال ‌فعالية في ‌هيوستن أن ‌الخام الإيراني لا ​يخرج ‌من مضيق ​هرمز، وأنه ⁠يتوقع عودة التدفق ​الحر ⁠لجميع المنتجات ⁠عبر الخليج في حالة ⁠التوصل إلى اتفاق.

وتابع أن في حالة عدم التوصل ‌إلى اتفاق، سيستأنف الجيش الأمريكي ​تدفق النفط.

وفي تصعيد دبلومسي وعسكري، أكد رايت، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات التي تواجه أمن الطاقة العالمي في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن تمتلك البدائل الجاهزة لإعادة تدفق إمدادات النفط والمنتجات الحيوية عبر الممر المائي الاستراتيجي، مع أو بدون موافقة طهران.