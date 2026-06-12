ترامب يشن هجوماً حاداً على طهران: شروط الاتفاق المسربة من إيران "كاذبة"

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً على القيادة الإيرانية، واصفاً إياها بـ "عديمة الذمة"، ومؤكداً أن الشروط والمستندات التي روجت لها طهران مؤخراً عبر وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الواقع أو إلى ما جرى توثيقه خطياً بين الأطراف المعنية.

وأوضح ترامب، في تصريحات حادة تترقب الأوساط السياسية أبعادها، أن التهديدات الإيرانية الأخيرة للملاحة الدولية قد تجاوزت الخطوط الحمراء، داعياً الإيرانيين إلى مراجعة وتعديل سلوكهم السياسي والعسكري بشكل عاجل.

وفي معرض تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن بنود تفاهم جديدة، نفى ترامب صحة التسريبات الإيرانية جملة وتفصيلاً، قائلاً: "إن الشروط التي سربتها إيران إلى منصات (الأخبار الكاذبة) لا علاقة لها إطلاقاً بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً". وأضاف في سياق تشكيكه المستمر في النوايا الإيرانية: "لا يوجد شيء اسمه التعامل بصدق ونزاهة مع إيران لأنهم عديمو الذمة"، في إشارة واضحة إلى عدم ثقته في أي تعهدات شفهية أو مناورات دبلوماسية قد تقودها طهران.

تصعيد عسكري في مضيق هرمز

ولم تقتصر تصريحات ترامب على الجانب السياسي؛ بل تطرق مباشرة إلى التطورات الميدانية الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مستنكراً بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت خطوط الشحن العالمية.

وقال ترامب: "إن هجومهم بطائرات بدون طيار (المسيرات) الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز هو أمر غير مقبول على الإطلاق"، وهو ما يضع الحادثة في سياق تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية التابعة لدول صديقة.