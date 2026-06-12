تقارير إعلامية: جنيف قد تشهد توقيع مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية خلال أيام

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، اليوم، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف.

كما أشارت وكالة أنباء "بلومبرغ" أيضا إلى أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق، في وقت قريب "ربما يوم الأحد".

يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن "تسوية كبرى" من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إتمامها خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب إنه يتوقع عقد مراسم توقيع الوثيقة قريبا :"ربما في أوروبا"، بحضور نائبه جي دي فانس، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا بعد التوصل إلى اتفاق.