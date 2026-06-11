ترامب يلغي قصف إيران ويعلن عن "صفقة نهائية" قريبة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء الضربات التي كانت مقررة على إيران، اليوم الخميس، مؤكداً استمرار الحصار البحري إلى حين الإعلان عن "صفقة نهائية" قريباً.

وقال ترامب: "استناداً إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران هذا المساء".

وأضاف: "تم اعتماد المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ وبالتفاصيل الدقيقة، من جميع الأطراف المعنية".

وأكد: "الحصار البحري سيظل مفروضاً بالكامل وساري المفعول على موانئ إيران إلى حين الانتهاء من هذه الصفقة، وسيعلن قريباً عن زمان ومكان التوقيع".