استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني احتجاجا على خطط الإنفاق الحكومي

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، حيث رأى أن الحكومة غير مستعدة لإنفاق ما يكفي على الجيش في ظل تصاعد التهديدات.

وجاءت هذه الاستقالة لتشكل ضربة أخرى لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه أصلا دعوات من زملائه داخل حزب العمال للتنحي.

وأبلغ هيلي رئيس الوزراء، كير ستارمر، في خطاب بأن الخطة الحكومية للاستثمار الدفاعي "لا تفي تماما بالمتطلبات في هذا الوقت العصيب".

وجاء نشر الخطة متأخرا، في ظل تقارير تفيد بوجود خلافات بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة.

ويقول منتقدون إن زيادة الإنفاق الدفاعي لا تزال غير كافية وجاءت متأخرة للغاية.

كان ستارمر تعهد برفع الإنفاق الدفاعي لبريطانيا ليصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، وإلى 3% بحلول عام 2034، إلا أن العديد من المسؤولين في الجيش يرون أن الأمر لا يسير بسرعة كافية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها بصدد تنفيذ "أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة."

وأكدت الحكومة في بيان أن: "هذا البلد أكثر أمانا بفضل القرارات التي اتخذها كير ستارمر، وسنواصل التحرك بما يخدم مصلحتنا الوطنية".