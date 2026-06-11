الجيش الأميركي يعلن بدء الضربات على إيران

أفادت تقارير إعلامية، من بينها موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية داخل إيران.

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تنفيذ ضربات وُصفت بأنها «دفاعية» ضد أهداف متعددة داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على تهديدات أو هجمات سابقة تستهدف القوات الأميركية.

وبحسب البيانات الأولية، فإن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف بشكل كامل، وسط ترقب لبيانات رسمية إضافية خلال الساعات المقبلة.