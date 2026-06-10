هيجسيث: ضربات قوية لإيران خلال ساعات والمنشآت الرئيسية على قائمة الأهداف

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيجسيث، إن إيران "هي الطرف الأضعف"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي، أن أي هجوم قد تنفذه الولايات المتحدة "اليوم أو غداً" سيكون "قوياً".

وأضاف أن القوات الأميركية تستهدف منشآت رئيسية داخل إيران، مشيداً بأداء القيادة المركزية الأميركية في ما وصفه بـ"حصار إيران".

كما أكد استمرار الجهود الأميركية لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.