أكسيوس: ترمب يعقد اجتماعاً في غرفة العمليات لبحث خيارات عسكرية جديدة ضد إيران

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً في غرفة العمليات لبحث خيارات عسكرية جديدة ضد إيران.

وبحسب المصادر، فإن تنفيذ عملية واسعة النطاق وقصيرة الأمد ضد إيران يُعد من بين الخيارات المطروحة أمام ترمب للضغط في مسار المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعد إيران بهجمات جديدة، واتهمها بـ"الاستخفاف بعقل" واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء "سنهاجمهم، سنهاجمهم بقوة شديدة"، مضيفاً "كنا قريبين فعلاً من اتفاق، لكنهم يواصلون المماطلة، يواصلون الاستخفاف بعقولنا".

وقال في وقت سابق إن "إيران استغرقت وقتاً طويلاً" في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب، متوعداً إياها بـ"دفع الثمن" بسبب ذلك.