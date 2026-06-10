ترامب: نفذنا عملية سرية أدت لعبور 100 مليون برميل مضيق هرمز الشهر الماضي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وجه الجيش الأميركي الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز.

وأضاف في منشور عبر منصة "تروث سوشال" أن المهمة أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، مبيناً أن 200 سفينة عبرت المضيق بسلام.

وأكد أن نجاح المهمة يعود بشكل أساسي إلى السيطرة الأميركية على مضيق هرمز، مشدداً على أن إيران لا تسيطر على المضيق فقد هزم جيشها وخسرت اقتصادها.