أميركا والمملكة المتحدة و21 دولة تدين الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية الإيرانية في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا

أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرتغال والسويد،في بيان مشترك اليوم الانشطة التهديدية والأعمال العدائية التي تنفذها جهات أمنية إيرانية في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، داعية إيران إلى وقف هذه الممارسات فورأً.

واتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرتغال والسويد، كلا من منظمة استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بالتورط في التخطيط لعمليات قتل وأنشطة خبيثة أخرى في عدد من الدول الغربية، بما في ذلك أعمال استهدفت معارضين إيرانيين وصحفيين وجاليات ومصالح يهودية وإسرائيلية.

وأكدت الدول الموقعة على البيان المشترك، انها تقف موحدة في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات، مطالبة طهران بوقف هذه الانشطة على الفور.

وأشار البيان إلى إستمرارية العلاقة بين الأجهزة الامنية الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية منذ فترة طويلة، معتبرة لجوء تلك الأجهزة إلى استخدام هذه الجماعات بالأمر المستهجن.، معربا عن إدانته للهجمات الحديثة التي شهدتها عدة دول اوروبية مستهدفة مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أميركية.

وشددت الدول الموقعة على البيان المشترك، على أن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو استهداف الأشخاص على أراضيها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية وتقويضا للأعراف الدولية، مطالبة بوقف هذه الاعمال فورا.

وأشادت في ختام البيان بالجهود التي تبذلها الدول لمواجهة هذه الانشطة، مؤكدة عزمها المشترك على اتخاذ إجراءات إضافية للحيلولة دون استمرارها.