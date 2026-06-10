‌ هيجسيث: ليس من الحكمة أن تتحدى إيران أميركا أكثر من ذلك

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث اليوم الأربعاء، إنه ليس من الحكمة أن ⁠تتحدى إيران الولايات المتحدة أكثر من ذلك، وذلك بعد أن ‌نفذت واشنطن ضربات جوية ليلاً رداً ‌على إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي ‌أميركية.



وأضاف هيجسيث، خلال ‌زيارة لقاعدة ‌جوانتانامو الأميركية في كوبا: "في الوقت الراهن، ‌هذه ضربات دفاعية ⁠لضمان حماية شعبنا. ومرة أخرى، سيكون من غير ⁠الحكمة ⁠أن تتحدانا إيران أكثر من ذلك... ⁠يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق، بل إلى اتفاق شامل يصب في مصلحة ‌الشعب الأميركي، بحيث لا تتمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي".