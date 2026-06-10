الجيش الفرنسي يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي الأربعاء وفاة جندي فرنسي كان متمركزاً في لبنان إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات.

وأضاف رئيس الأركان في منشور على منصة إكس أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاماً، كان متمركزاً في جنوب لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية".

وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصراً في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.

وأورد بيان لوزارة الدفاع أنه وصل الى لبنان في الأول من يونيو، مضيفاً "رغم سرعة الاهتمام به، قضى متأثراً بإصابته".

وجيليه هو الجندي الفرنسي الرابع الذي يقضي في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب التي بدأت بضربات إسرائيلية أميركية على إيران في نهاية فبراير.

ففي أبريل، قتل الجنديان الفرنسيان انيسيه جيراردان وفلوريان مونتوريو في إطار مشاركتهما في قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك في كمين نسبته فرنسا والأمم المتحدة إلى "حزب الله" الذي نفى ضلوعه في ذلك.

وقبل ذلك، قتل الجندي أرنو فريون في العراق في مارس في هجوم بمسيرات نسب إلى مجموعة مسلحة مقربة من إيران.