السعودية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد البحرين والكويت والأردن تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أكدت السعودية اليوم الأربعاء أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد البحرين والكويت والأردن تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تضامنها مع إجراءات الدول الثلاث.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كل من البحرين ودولة الكويت والأردن، بصفتها تهديداً لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة، ومجالاتها الجوية.

وقالت الوزارة:"إن المملكة تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.