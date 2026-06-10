رغم تشكيك ترامب.. نتنياهو يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في سبتمبر، بحسب ما أعلن حزبه الليكود اليميني الأربعاء.

وأمضى نتنياهو البالغ 76 عاماً، نحو عقدين في رئاسة الوزراء على مدى ولايات عدة، وهو الأطول عهداً بين رؤساء الحكومات في تاريخ الدولة العبرية. ويرأس الحكومة الحالية منذ 2022.

ويواجه رئيس الوزراء الذي قاد إسرائيل في سلسلة حروب أهمها تلك المتواصلة منذ العام 2023، محاكمة في إسرائيل بشبهات فساد.

وقال الحزب عبر منصة تلغرام "سيخوض رئيس الوزراء نتنياهو الانتخابات المقبلة، وإن شاء الله سيفوز بها".

وأتى تأكيد حزب الليكود خوض نتنياهو الانتخابات المقبلة، بعدما شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما اذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بذلك.

وقال ترامب لشبكة "ايه بي سي نيوز" الثلاثاء، رداً على سؤال عما إذا كان نتنياهو سيواصل مسيرته السياسية، "لا أعلم، كانت حافلة". وأضاف "هل يريد أن يكمل؟ كما تعلمون، هو رئيس وزراء في زمن الحرب".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق مطلع يونيو على حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لأكثر من 18 عاماً منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد، ويأمل الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.