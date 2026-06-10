الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين في جنوب لبنان وينقلهما للاستجواب

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء اعتقال شخصين قال إنها اقتربا من قواته في جنوب لبنان، واقتادهما إلى الدولة العبرية لاستجوابهما.

وقال الجيش في بيان "في وقت سابق اليوم، رصد الجنود شخصين مشتبه بهما اقتربا من المنطقة حيث يعملون في جنوب لبنان"، مضيفا أنّه "بعد رصدهما، وللتأكد من عدم وجود تهديد، ألقت القوات القبض على المشتبه بهما، ونُقلا إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب".