الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويُعد تمادياً خطيراً يعرِّض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.

وأكدت الوزارة أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وشددت على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.