القوات المسلحة الأردنية: اعترضنا وأسقطنا 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق

أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأشارت الوكالة إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة بداخلها.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.