مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": التحريات أثبتت أن طائرة مسيرة إيرانية أسقطت المروحية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التحقيقات العسكرية أكدت إسقاط إيران للمروحية الأميركية التي تحطمت يوم الإثنين في مضيق هرمز، متعهداً بشن رد عسكري على هذا الهجوم.

توقيت حرج وتصعيد محتمل

تأتي خطورة هذا الحادث في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية مفاوضات أميركية-إيرانية مستمرة، وجاءت غداة نجاح ترامب في التوسط لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؛ مما يهدد بإشعال جولة جديدة من التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي تفاصيل التحقيق، صرح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" بأن التحريات أثبتت أن طائرة مسيرة إيرانية (درون) استهدفت المروحية وأدت إلى إسقاطها، مشيراً إلى أن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان الاستهداف متعمداً أم لا.

تفاصيل الحادث والإنقاذ

وكانت المروحية، وهي من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" تابعة للجيش الأميركي، قد سقطت الإثنين بالقرب من مضيق هرمز. وعقب ساعات من التحقيق والترقب، حسم ترامب الموقف عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال" "تروث سوشال" قال فيه:

"لقد أبلغني جيشنا العظيم للتو أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدوريا فوق مضيق هرمز. كان هناك طياران على متنها، وكلاهما بخير ولم يصابا بأذى. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة مضطرة، بحكم الضرورة، للرد على هذا الهجوم".

وجاء حادث الإسقاط بعد تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة للجانبين بضبط النفس.

عملية إنقاذ نوعية بالذكاء الاصطناعي

من جانبها، أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها، بأنه تم إنقاذ طاقم المروحية المكون من فردين بعد نحو ساعتين من سقوط الطائرة قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

ونقلت المصادر أن عملية البحث استمرت لساعات طوال وبشكل دراماتيكي قبل العثور على الطيارين. وكشف المتحدث باسم القيادة المركزية، الكابتن تيم هولكينز، لـ"أكسيوس" أن زورقاً مسيراً (بدون طيار) تابعاً للبحرية الأميركية نجح في تحديد موقع الطاقم في المياه وإنقاذهم، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرات أو آليات بحرية مسيرة في مهمة إنقاذ من هذا النوع.

وأوضح هولكينز أن الزورق المسير، الذي صنّعته شركة "سارونيك"، يتبع لـ "قوة الواجب 59" التابعة للأسطول الخامس الأميركي، وهي القوة المتخصصة في تشغيل الآليات البحرية المسيرة والمدعومة أحياناً بتقنيات الذكاء الاصطناعي.