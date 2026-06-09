الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

قال ​المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء ‌إنه ​لا توجد حاليا أي خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر يواصلان الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وشارك ويتكوف وكوشنر في السابق في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، التي توقفت في فبراير بعد ‌أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وأضاف بيسكوف "عملية الوساطة بشأن أوكرانيا متوقفة حاليا. ‌ومع ذلك، يواصل المفاوضان الأميركيان الاتصالات، وتتواصل ‌المناقشات معنا عبر القنوات القائمة ومع الأوكرانيين، ‌ولا يوجد موعد ‌محدد لزيارتهما بعد، لكننا سنكون سعداء باستقبالهما في روسيا في ​أي وقت".

وقال ‌الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إنه أجرى محادثة "إيجابية" مع ويتكوف وكوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على إيجاد حل للصراع ​في الأسابيع المقبلة. وأضاف بيسكوف إن الكرملين لم يتم إخطاره بهذه المكالمة من الجانب الأميركي.

وردا على سؤال حول جهود الوساطة المحتملة من جانب أوروبا، قال بيسكوف إن روسيا ترى حاليا إن المشاركة "غير مقبولة". وتابع قائلا "أولا وقبل كل شيء، من غير المنطقي ومن الخطأ على الأرجح ‌بدء جهود الوساطة بفرض شروط معينة على روسيا... لكن ​الأمر الأساسي هو أن الأوروبيين، حسبما نرى، يميلون بشكل أكبر بكثير إلى التركيز على استمرار الحرب بدلا من محادثات السلام".