سقوط هليكوبتر أميركية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها

نقلت صحيفة ​نيويورك ⁠تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر ​حربية من طراز ‌أباتشي تابعة للجيش الأميركي سقطت بالقرب ‌من ‌مضيق هرمز، اليوم، وتم إنقاذ ‌طاقمها المكون من ‌فردين ⁠بسلام.

وأضاف التقرير أنه لم يتضح ⁠بعد ‌ما إذا كانت ⁠الطائرة قد أسقطت بنيران ⁠إيرانية أم ​تعرضت ⁠لعطل ​فني أم واجهت مشكلة أخرى.

وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت طائرة الأباتشي قد أسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي، أو واجهت مشكلة أخرى، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.