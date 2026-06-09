ترامب: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه قد يكون لديه "فكرة" بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، مؤكدا أن"الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية".

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية قبل صعوده الطائرة الرئاسية بمطار كينيدي في نيويورك، أنه "نأمل التوصل إلى صفقة “رائعة” مع إيران، ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

وأوضح أن أي اتفاق مستقبلي سيكون أفضل من الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما، مشيرًا إلى أن الأوضاع في المنطقة قد تهدأ بعد اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار.

وأكد ترامب أن الحصار الاقتصادي على إيران يُعد خيارًا أفضل من الحل العسكري، موضحًا أن الهدف النهائي هو حرمان إيران بالكامل من امتلاك سلاح نووي.

وحول تحطم المروحية الأميركية قرب مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي إن طياري المروحية "بخير".