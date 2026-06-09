طوكيو وسيؤول تُجريان تدريبات عسكرية

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، أمس، أن القوات البحرية اليابانية والكورية الجنوبية، أجرتا أول تدريبات مشتركة بينهما منذ نحو تسعة أعوام، في خطوة أشاد بها وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، باعتبارها إشارة إلى «فصل جديد» في التعاون الدفاعي الثنائي.

وضمن التدريبات على عمليات البحث والإنقاذ، التي جرت في المياه الواقعة غرب جزر جوتو، نشرت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية المدمرة «كونجو»، ومروحية من طراز «إس إتش - 60 كي»، للمشاركة في التدريبات إلى جانب سفينة الإنزال «تشون جا بونج»، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية.