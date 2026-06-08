ترامب هدد نتنياهو قبيل ضرب إيران: قد تجد نفسك وحيداً في مواجهة طهران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع القناة 12 الإسرائيلية، عن كواليس مكالمة هاتفية دراماتيكية جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وأوضح ترامب أنه وجه تحذيراً صارماً لـ نتنياهو من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة، مؤكداً له أنه قد يجد نفسه وحيداً في مواجهة طهران إن لم يتوخ الحذر الشديد.

وفيما أشار الرئيس الأميركي إلى نجاحه في تقليص حجم الضربة الإسرائيلية ووقفها في نهاية المطاف بعد اتصالات إقليمية وإشارات تهدئة من إيران، شدد على أن واشنطن لا تزال تسعى لإبرام اتفاق دبلوماسي شامل مع طهران.

تفاصيل القرار

أفاد التقرير بأن الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو، خلال مشاورات هاتفية مكثفة جرت ليلة أمس، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. وبينما انتهت تلك المكالمة دون حسم واضح من الجانب الإسرائيلي، دخل نتنياهو فوراً في تداول أمني مغلق مع قادة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، ليعود بعدها ويبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقراره النهائي بالمضي قدماً في ضرب إيران.

ووصف ترامب لحظة التنفيذ العسكري الإسرائيلي قائلاً: "لقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي بالهجوم في مرحلة متأخرة جداً، حيث كانت الطائرات بالفعل في طريقها إلى إيران، لكنني تمكنت من التدخل وتقليص نطاق وحجم هذه الضربة".

كواليس الوساطة الإقليمية

على صعيد التحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، أشار ترامب إلى أن خمس دول من المنطقة تساهم في جهود التهدئة بين واشنطن وطهران، قد ضغطت على البيت الأبيض لمطالبة إسرائيل بوقف الهجمات.

وكشف الرئيس الأميركي عن نقطة التحول التي قادت لتهدئة الموقف قائلاً: "في صباح اليوم، تواصل معنا الإيرانيون وأكدوا رسمياً أنهم لن يشنوا أي هجمات أخرى على إسرائيل، وطلبوا منا التدخل لوقف الضربات الإسرائيلية. وبناءً على ذلك، اتصلت بـ نتنياهو ودفعته إلى التوقف فوراً".

صفقة جيدة

واختتم ترامب حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الأمركية لا تزال تركز على المسار الدبلوماسي، مشدداً على أن طهران تبدي رغبة واضحة وملموسة لتوقيع اتفاق مع واشنطن، ووصف هذا المسار بأنه سيفضي إلى "صفقة جيدة" تضمن استقرار المصالح الاقتصادية والأمنية في المنطقة.