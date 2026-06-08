نتنياهو لترامب: إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس "كلما لزم الأمر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل تمارس "الحق في الدفاع عن نفسها" كلما "لزم الأمر"، وذلك بعد أن أمر بشن ضربات على إيران ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه بلاده رغم اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز "لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر. أقول لكم هذا، كما أقوله بكل تقدير واحترام في حواراتي المثمرة مع صديقي الرئيس ترامب".

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين بوقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد "بقوة" على أي هجمات مستقبلية.

وقال نتنياهو إن القتال توقف بعد أن قامت إسرائيل "بضرب النظام الإرهابي في طهران". لكنه قال إنه إذا "ارتكبت إيران الخطأ وعادت إلى مهاجمتنا فسنرد بقوة".