الطيران المدني السوري: استئناف الحركة الجوية والعمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية. وأكدت الهيئة في بيان صحافي صدر اليوم الاثنين على حساب الهيئة على منصة "فيسبوك"، إعادة فتح هذه الممرات أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الساعة 16:00 بتوقيت دمشق.

وبالتزامن مع هذا القرار، تقرر استئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي بدءاً من التوقيت ذاته. وجاءت هذه الخطوة بعد متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية، وإجراء كافة التقييمات الفنية اللازمة من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر لضمان أمن وسلامة الأجواء.

وأوضحت الهيئة أن قرار إعادة التشغيل يأتي في ضوء تحسن الظروف التشغيلية وتوافر كامل المتطلبات اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، وبما يتوافق بشكل تام مع المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني.