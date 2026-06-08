وزير ‌الدفاع اللبناني: إسرائيل قصفت لبنان نحو 3500 مرة خلال وقف النار

قال وزير ‌الدفاع اللبناني ميشال ​منسي اليوم الاثنين إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل.

ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان. ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين ‌إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأضاف منسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل نفذت في الفترة من 17 أبريل إلى السابع ‌من يونيو 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم ‌وست عمليات جرف سوت قرى بأكملها في أقصى جنوب لبنان بالأرض.

ونشر ‌مكتب رئيس الوزراء اللبناني ‌نواف سلام الإحصاءات لاحقا في منشور على إكس .

وقال سلام ​إن لبنان يسعى ‌جاهدا للحفاظ على ​وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، مما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان على استيعاب العائلات النازحة.

ونزح بالفعل أكثر من ​مليون، أي خُمس سكان لبنان، بسبب الغارات الإسرائيلية وتحذيرات الإخلاء في أنحاء لبنان منذ اندلاع الحرب الأحدث في الثاني من مارس.