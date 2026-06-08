إسرائيل توقف قصف إيران بطلب من ترامب

نقلت القناة ‌12 ​الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله اليوم الاثنين إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب ‌من الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب.

وأضاف المسؤول أنه ‌إذا استمرت ‌هجمات جماعة ‌حزب الله اللبنانية على ​البلدات ‌الإسرائيلية، ​فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر ​تقرير القناة أيضا، نقلا عن المسؤول الإسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستستمر بكامل قوتها ‌في الأيام المقبلة.